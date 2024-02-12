تم رفض منحك التأشيرة الفرنسية.. هذا ما يجب أن تفعله عند الطعن !

قال القنصل العام الفرنسي في الجزائر برونو كلير، أن عند رفض التأشيرة يتم إرسال إشعار مكتوب يوضح طريقة الطعن الصحيحة.

كما أشار برونو كلير، إلى أن فرنسا من بين الدول القلائل التي تمنح حق الطعن في قرار رفض التأشيرة.

وأضاف، القنصل العام لفرنسا، أن الطعن لا يتمثل في تقديم الملف السابق، وإنما تعزيزه بملفات ووثائق إضافية جديدة. قائلا “يمكن مثلا تقديم رسالة توضيحية حول موضوع السفر إلى فرنسا أو شهادات إضافية أو استدعاء للمشاركة في اختبار أو في معرض”. أو “أي وثيقة ملموسة من شأنها دعم ملف الطلب وشرح موضوع السفر”.