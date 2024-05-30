تم ضبطها في سيارة سياحية.. حجز 8650 كبسولة بريغابالين بالأغواط

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بغرداية، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط. في عملية مشتركة بالتنسيق مع أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بزلفانة. من حجز 8650 كبسولة مهلوسة من نوع بريغابالين 300 ملغ، تم ضبطها على إثر تفتيش سيارة سياحية.

وتم حجز وسيلة النقل المستعملة في التهريب مع توقيف شخص وإحالته على الجهات القضائية المختصة.

وتندرج العملية في سياق التنسيق العملياتي بين أجهزة الدولة في مكافحة تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.