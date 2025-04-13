تم ضبطه عند مسافر قادم من باريس ..حجز أكثر من 17 ألف أورو

تمكن أعوان المفتشيةالرئيسية لفحص المسافرين بمطار وهران الدولي “أحمد بن بلة”، من حجز مبلغ مالي بالعملة الصعبة غير مصرح به قدر بـ 17530 أورو.

وقد تم ضبط المبلغ من خلال إخضاع مسافر قادم من مدينة باريس لعملية تفتيش جسدي دقيق.

تكرس هذه العملية يقظة أعوان الجمارك الجزائرية في التصدي ومكافحة. جميع أشكال الجريمة العابرة للحدود، والمساهمة الفعالة في حماية الاقتصاد الوطني والمواطن.

كما تأتي هذه العملية في إطار ممارسة المهام الحمائية التي يضطلع بها جهاز الجمارك_الجزائرية، لاسيما المتعلقة بالرقابة الجمركية. على حركة المسافرين وأمتعتهم عبر مختلف المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية. وكذا الحرص على تطبيق التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.