تم ضبطه متلبسا بحيازة “جيروفار” في سافكس.. الحبس يهدد طالب فندقة متربص

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بمحكمة الدار البيضاء اليوم الثلاثاء توقيع عقوبة عام حبسا نافذا في حق طالب فندقة متربص. عن تهمة استيراد أجهزة حساسة بدون رخصة من السلطات. بعد ضبطه متلبسا بحيازة عددا من أجهزة “جيروفار” داخل سيارته على مستوى قصر المعارض بالصنوبر البحري شرقي العاصمة، بالاضافة إلى مبلغ مالي من عائدات البيع.

ولدى مثول المتهم المدعو “ت.ن” وفقا لاجراءات الاستدعاء المباشر، بعد توقيفه من قبل مصالح الأمن خلال دورية تفتيش روتينية. على مستوى قصر المعارض أين عثر بحوزته على مجموعة من أجهزة “جيروفار” الخاصة بالأمن. و التي لا تستعمل إلا بترخيص السلطات، إلى جانب مبلغ مالي قيمته 22 ألف دج.

وتبين من خلال التحقيق مع المتهم أنه قام باستيراد التجهيزات من دولة الصين، بعد اطلاعه على إعلان بموقع للبيع عبر الإنترنت.

كما صرح المتهم بأنه كان يتسلم الشحنة بعد وصولها إلى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين. بعد اخضاعها لاجراءات الجمركة ليعيد تسويقها.

و في الجلسة أكد المتهم “ت.ن” أنه لم يكن يعلم أن عملية بيع تلك الأجهزة و استيرادها غير قانوني و قد يكلفه الحبس. مضيفا أنه قام بتحرير طلبية اقتناء الأجهزة من الصين عبر الإنترنت. ثم تسلم البضاعة بعد 6 أشهر من ذلك بغرض إعادة تسويقها و ربح المال ليعيل عائلته، التي تعيش ظروفا صعبة. لعجزه على إيجاد منصب عمل دائم. بحكم أنه مازال طالبا متربصا ، ملتمسا في الاخير البراءة، وعليه قرر القاضي النطق بالحكم الأسبوع المقبل.