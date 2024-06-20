تم نسيانه في السيارة.. العثور على رضيع يبلغ 7 أشهر ميتًا

تم فتح تحقيق يوم الأربعاء في مركز شرطة كاربينتراس بعد العثور على طفل يبلغ من العمر 7 أشهر ميتًا في السيارة.

وحسبما قال مكتب المدعي العام في كاربينتراس (فوكلوز) لقناة BFMTV. كشفت صحيفة لا بروفانس أنه تم العثور على الطفل حوالي الساعة 4:45 مساءً في السيارة. حيث نسيه والده في نفس الصباح عندما كان متوجهاً إلى مكان عمله.

وبحسب ما ورد أوقف الرجل سيارته حوالي الساعة 9 صباحًا. في موقف السيارات الخاص بشركته في زاك جنوب المدينة.

وفي الموقع، لم تتمكن خدمات الطوارئ إلا من ملاحظة وفاة الطفل الصغير.

ولم يكن من الممكن وضع الأب، البالغ من العمر 35 عامًا، وفقًا للصحيفة الإقليمية اليومية. في حجز الشرطة لأن حالته لم تكن مناسبة. وتجاوزت درجات الحرارة يوم الأربعاء في مقاطعة بروفانس ألب كوت دازور 30 ​​درجة مئوية.

ووقعت مأساة مماثلة بالفعل في نهاية شهر مايو في الألزاس، عندما توفي طفل يبلغ من العمر 16 شهرًا. بعد نسيانه في سيارة متوقفة تحت أشعة الشمس المباشرة. واضطر والده إلى ترك طفله الصغير في الحضانة قبل أن يتولى وظيفته. في إحدى الشركات في سوسهايم (أوت رين). لكنه نسي الرضيع في المقعد الخلفي لسيارته المتوقفة في موقف سيارات الشركة.

وعندما ذهبت والدة الطفل إلى الحضانة في وقت متأخر بعد الظهر لاصطحابه، اكتشفت أنه غير موجود.