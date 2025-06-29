تنازل رسمي عن وحدة صناعية مسترجعة لفائدة المجمع العمومي GICA

تمّت اليوم الأحد، مراسم التوقيع الرسمي على تنازل عن أصل صناعي مسترجع لفائدة المجمع العمومي GICA، المتخصص في صناعة مواد البناء.

وحسب بيان لوزارة الصناعة، يتعلّق الأمر بمصنع الآجر التابع لشركة SARL BTP Boumerdès، الكائن ببلدية فرندة. والذي خضع لإجراءات الاسترجاع في إطار الأملاك المصادرة. ليُعاد توجيهه نحو الاستثمار العمومي والإنتاج الفعلي ضمن استراتيجية قطاع الصناعة.

وتجسد هذه الخطوة توجيهات رئيس الجمهورية، الرامية إلى تثمين الأصول المصادرة وتوظيفها في مشاريع إنتاجية فعلية. بما يُعزز التنمية المحلية ويُسهم في دعم الصناعة الوطنية.