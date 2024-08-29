تنافس خليجي على خدمات براهيمي

كشفت مصادر إعلامية فرنسية، اليوم الخميس، عن اهتمام 3 أندية خليجية بالدولي الجزائري، ياسين براهيمي، الناشط في صفوف نادي الغرافة القطري.

وحسب ما كشفه الصحفي الفرنسي المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، سانتي أونا، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، فإن براهيمي يملك عروضا من أندية السد والعربي القطريين، بالإضافة إلى نادي العين الإماراتي.

وحسب ما أوضحه المصدر ذاته، فإن إدارة نادي الغرافة تخطط للتعاقد مع لاعب ريال مدريد، داني سيبايوس، تحسبا لتعويض لاعب الفريق الجزائري ياسين براهيمي.