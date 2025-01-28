تناقشا حول مشاريع هامة.. الوزير الأول يستقبل السفير القطري

إستقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الثلاثاء، بقصر الحكومة، سفير دولة قطر بالجزائر، عبد العزيز علي النعمة.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، حضر اللقاء وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة.

وشكل اللقاء فرصة لاستعراض واقع علاقات التعاون بين البلدين التي تعرف حركية هامة في جميع مجالات التعاون. وآفاق تطوير الشراكة الاقتصادية الثنائية ولاسيما ما تعلق منها بالمشاريع الاستثمارية المشتركة.

حيث تم التأكيد، على أهمية تسريع وتيرة هذه المشاريع، وتوفير كافة الشروط الملائمة لتجسيدها وفق رؤية استراتيجية تحقق المصالح المشتركة المتبادلة. وتتيح استغلال قدراتهما المعتبرة.

وذلك بما يستجيب للإرادة السياسية المشتركة التي تحدو قائدي البلدين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.