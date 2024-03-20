تناولا الوضع في غزة.. وزير الخارجية يتلقى مكالمة من نظيره الفرنسي

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، مكالمة هاتفية من وزير أوروبا والشؤون الخارجية بجمهورية فرنسا، ستيفان سيجورني.

وحسب بيان للوزارة، استعرض الوزيران واقع العلاقات الثنائية في مختلف أبعادها، وكذا تحضيرات الاستحقاقات رفيعة المستوى المُقبلة.

كما تناولا بشكل مُعمق المباحثات الجارية على مستوى مجلس الأمن الأممي بشأن القضية الفلسطينية بشكل عام. وعلى وجه الخصوص المأساة غير المسبوقة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

في هذا الإطار، اتفق الطرفان على ضرورة تحرك مجلس الأمن للمساهمة في معالجة الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة وإقرار وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار دون مزيد من التأخير.

وفي ذات المنظور، أكد الوزيران على ضرورة إعادة بعث مسار السلام بغية تحقيق تسوية عادلة ودائمة ونهائية للقضية الفلسطينية على أساس حلّ الدولتين.