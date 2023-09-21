تناولت “ڤازوز” مخدر.. تلميذة تخرج مع صديقها ليلا بعد ابتزازها بالصور

سلطت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة مقدرة بـ100 ألف دينار. مع الايداع في الجلسة، في حق متهم في العشرينات من العمر لتورطه في قضية أخلاقية. راحت ضحيتها قاصر ذات 16 ربيعا سنة تلميذة بالطور الثانوي.

كما تم متابعة المتهم بجنحتي إبعاد قاصر والتحريض على الفسق وفساد الأخلاق لدى تقديمه للمحاكمة. وفقا لاجراءات المثول الفوري.

وتبين من خلال مجريات المحاكمة، أن المتهم تعرّف على الفتاة الضحية بواسطة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبعد مضي أسابيع من الصداقة التي جمعتهما راح المتهم يمارس الابتزاز على الضحية. عن طريق نشر صورها التي كانت ترسلها له. وبليلة الوقائع خرجت الفتاة من منزل إحدى قريباتها في حدود الساعة الثانية صباحا. تلبية لطلبات المتهم تحت وطأة التهديد. وخلال ركوب الضحية سيارة المتهم برفقة صديقيه وهم في طريقهم إلى الشاطئ بالعاصمة أرغمها على شرب مشروب غازي.

وحسب تصريحات الضحية قي الجلسة تعرضت الى آلام حادة في البطن أوصلتها الى المستشفى بعد الاتصال بصديقتها التي كانت برفقتها في بيت عمتها.

هذا ما قاله تقرير الطبيب الشرعي

بحيث كشف تقرير الطبيب الشرعي أن الفتاة تعاطت جرعات معتبرة من مخدرات ” اسكتازي”.

وفي الجلسة أنكر المتهم ابتزازه للضحية مؤكدا بأنها رافقته بمحض ارادتها.

في حين أكدت الضحية بأن المتهم كان يملك كلمة المرور الخاصة بحسابها الشخصي “فايسبوك”. وكان يجري محادثات مع صديقاتها للرد على رسائلهم في مكانها.

من جهته تمسك والد الضحية ” ولي الأمر ” بالمتابعة القضائية للمتهم وطالب بتعويض مالي مقدر ب500 الف دج جبرا بالأضرار اللاحقة بابنته القاصر.

كما طالب وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و200 الف دج في حق المتهم مع الايداع في الجلسة.