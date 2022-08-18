تناول الخلطة السحرية.. حماية المستهلك تحذر

حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك عبر حسابها على الفيسبوك من خطر تناول الخلطة السحرية.

وأوضحت المنظمة عبر منشورها ان الكثير من النساء والبنات وحتى الرجال يتناولون الخلطة السحرية. والتي كشفت المنظنة انها ما هي إلا هبتاجيل أوهبتال مع تابيتا أوسيليتازون

وفسرت حماية المستهلك في ذات المنشور حقيقة هذه الخلطة التي يسارع الكثير إلى تناولها وهي:

أولا دواء هيبتاجيل وهوسيبروهيبتادين مضاد للهستامين إذ يقلل من تأثير الهستامين الطبيعي في الجسم. ويسبب أعراض الحساسية منها: العطس، وسيلان الأنف، والحكة.كما يمتص سيببروهيبتادين بصورة جيدة بعد إعطائه عن طريق الفم.

ثانيا البيتاميثازون Betamethasone ( Tabeta , celetason ) وهو دواء من مجموعة الكورتيكوستيرويد (Corticosteroid) له عدة أشكال دوائية ويُستعمل لعلاج عدة أمراض.

منها علاج مشاكل الجلدن وكذا تخفيف الألم والتصَلُّب في التهاب المفاصل الروماتويدي (Rheumatoid arthritis) والتهابات المفاصل الأخرى. بالإضافة إلى تخفيف مضاعفات نوبات الربو.

كما ان لهذا الدواء آثار جانبية عند استخدام البيتابميثازون منها زيادة الوزن، وينصح عدم إستخدام حبوب بيتاميثازون لزيادة الوزن. وذلك نظراً لما قد يسببه من لآثار جانبية والتي قد تكون خطيرة خاصة عند الاستخدام المطول للبيتاميثازون.

وأكثر الأثار الجانبية للإستخدام المطول لهذه الأدوية نجد ضعف المناعه وزيادة خطورةالالتهابات. وكذا هشاشة العظام. مع هزال وضعف العضلات عند التوقف عن شرب الخلطة ستصبح أضعف من ما كنت عليه.

كما يسبب اختلال في هرمونات الجسم وخاصة الغدة الكظريه. وهذا الاختلال في الهرمونات يسبب مشاكل في الإنجاب عند النساء. الإصابة بالفشل الكلوي. وتليف الكبد. ايضا الاصابة بالنوبات القلبية. وارتفاع الضغط والسكر.

ويسبب كذلك الإجهاض لدى الحوامل، وارتفاع ضغط العين. وأيضا الاكتئاب. مع آلام الروماتيزم والعضلات والمفاصل .