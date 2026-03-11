تناول عدة مشاريع.. الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة.

وخُصص الاجتماع لدراسة عرض يتعلق بسير الوكالة الوطنية للعقار الصناعي. وذلك في إطار متابعة مسار استكمال تفعيل المنظومة الجديدة لتسيير العقار الاقتصادي. الموجه للاستثمار وتعزيز العرض العقاري الموجه لحاملي المشاريع.

من جهة أخرى، واصلت الحكومة دراسة أوراق الطريق قطاعية للفترة 2026-2028، حيث درست مشاريع أوراق الطريق لقطاعات المناجم والصحة والعمل والشغل والضمان الاجتماعي والتضامن الوطني والعائلة وقضايا المرأة.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور