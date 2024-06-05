تناول عدة مشاريع وملفات.. الوزير الأول يترأس إجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، إجتماعا للحكومة، خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتجهيزات العمومية الكبرى و تنظيمها.

وحسب بيان للوزارة الأولى، فقد تم دراسة إنشاء الوكالة الوطنية للتجهيزات العمومية المكلفة بالإشراف على دراسة وإنجاز و متابعة المشاريع العمومية الكبرى. التي اقرها رئيس الجمهورية من أجل تعزيز وتطوير البنية التحتية و خلق مناصب الشغل.

كما استعرضت الحكومة في إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بضمان توفير الموارد المائية. مدى تقدم تنفيذ مختلف المشاريع المتعلقة بالتزويد بالمياه لاسيما تلك المندرجة ضمن البرنامج الوطني لإنجاز محطات تحلية مياه البحر. بما يلبي الاحتياجات المتزايدة مع الأخذ في الاعتبار المشاريع السكنية والأقطاب الحضرية الجديدة.

هذا وتناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق باللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات. والذي يندرج في إطار المنظومة القانونية والتنظيمية الجديدة المتعلقة بقطاع الطيران المدني.