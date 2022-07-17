تناول هذه الفاكهة يوميا للقضاء على الإكتئاب

توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول تفاحة يوميا يمكن أن يساعد في محاربة الاكتئاب.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قام باحثون من جامعة أستون في برمنغهام بدراسة حالة نحو 430 شخصا بالغا لمعرفة كيف أثرت عاداتهم الغذائية على صحتهم العقلية.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا خمس قطع من التفاح كل يوم كانوا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب، كما كانت صحتهم العقلية جيدة.

ويعتقد الباحثون أن الفوائد الإيجابية للفاكهة يمكن أن يكون مردها إلى أن الناس يتناولونها نيئة. وهو ما يجعلها تحتفظ بفوائدها، مثل مضادات الأكسدة الحيوية والألياف والمغذيات.

كما وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون رقائق البطاطس بشكل دائم يشعرون بمستويات عالية من القلق، فضلا عن “الهفوات العقلية اليومية”.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، نيكولا جين توك: “التقليل من الوجبات الخفيفة يمكن أن يكون طريقة بسيطة وسهلة للغاية لتحسين صحتنا العقلية”.

مضيفا: “بشكل عام، من الجدير محاولة التعود على استخدام وعاء الفاكهة بشكل يومي”.

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