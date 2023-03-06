تنبأ بـ”زلزال هائل”.. الباحث الهولندي يثير الجدل ويحذّر

يستمر باحث الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس في إثارة الجدل بتنبؤاته التي يقول إنها تستند على حقائق علمية.

وفي تغريدة جديدة، أعاد هوغربيتس التذكير بتوقع كان نشره منذ أيام، وتنبأ به بـ”زلزال هائل”. محذرا من أن “تلك التوقعات ما زالت قائمة”.

وغرّد هوغربيتس على حسابه بالقول: “لا تزال التوقعات قائمة، ترقبوا.. فقط للتحسّب”.

وقبلها، بساعة واحدة، كتب الباحث الهولندي تغريدة أخرى جاء فيها:”إن الإدعاء بأنه لا يوجد أساس علمي للتنبؤ بالزلازل هو إدعاء خاطئ”.

وقال: “على سبيل المثال، عندما تقول هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن هناك احتمال وقوع هزة أرضية كبيرة بنسبة 7 بالمئة بولاية كاليفورنيا في الثلاثين عاما القادمة، هناك فرق بين التوقع والتنبؤ”.

وقد اشتهر هوغربيتس بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا المدمر في 6 فيفري الماضي. حيث كان قد نشر تحذيرا بوقوع الهزة الأرضية قبل 3 أيام من وقوعها.