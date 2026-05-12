تنبيه.. أمطار رعدية بالجنوب غدا الأربعاء

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا عبر عدة ولايات من جنوب البلاد، يوم غد الأربعاء.

وأفاد تنبيه للمصالح نفسها، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا، غدا الأربعاء على ولايتي بشار وبني عباس.

حذّرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بهبوب رياح قوية قد تصل إلى 90 كلم/سا، على عدة ولايات من الوطن. وأفادت نشرية، بهبوب رياح غربية بسرعة تتراوح بين 60 و70 كلم/سا وتصل وتتجاوز أحيانا 80 و90 كلم/سا على شكل هبات. على ولايات بشار، النعامة، البيض، غرداية، المنيعة، الأغواط، والجلفة. وذلك بداية من زوال اليوم على الساعة الواحدة، لتستمر إلى غاية الساعة العاشرة ليلاً. فيما حذّرت نشرية ثانية، من هبوب رياح غربية بسرعة تتراوح بين 60 و70 كلم/سا. وتصل وتتجاوز أحيانا 80 و90 كلم/س على شكل هبات. على ولايات المغير، تقرت، الوادي، أولاد جلال، بسكرة، وورقلة، وذلك بداية من مساء اليوم على الساعة الرابعة. لتستمر إلى غاية يوم غد الأربعاء، على الساعة الثانية صباحًا. كما حذرت نشرية من هبوب رياح شمالية، بسرعة تتراوح بين 60 و70 كلم/س وتصل وتتجاوز أحيانا 80 كلم/سا على شكل هبات. على ولايات تيميمون، أدرار، وعين صالح. وذلك بداية من الساعة السادسة مساءً، لتستمر إلى غاية يوم غد الأربعاء، على الساعة الثالثة فجراً.

