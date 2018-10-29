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تنبيه الأرصاد الجوية من تساقط الأمطار على المناطق الشرقية والغربية والوسطى

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تنبيه الأرصاد الجوية من تساقط الأمطار على المناطق الشرقية والغربية والوسطى
بقلم وافي مهاجري

حذّر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، من تساقط أمطار رعدية على الولايات الساحلية الشرقية.

وأضافت نشرية خاصة لذات المصلحة، أن الولايات المعنية هي: جيجل، سكيكدة، عنابة، البويرة ،تيزي وزو، برج بوعريريج، بجاية ، سطيف.

وأطلق الديوان تحذيرا صبيحة اليوم من استمرار تساقط الأمطار على الولايات الغربية والوسطى.

وأضافت النشرية الخاصة، أنّ الولايات المعنية بالإضطراب هي : سيدي بلعباس ، تلمسان، عين تموشنت، وهران معسكر، سعيدة، مستغانم، غليزان، شلف، تيبازة، المدية، البليدة ، الجزائر، بومرداس.


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