تنبيه.. الثلوج والجليد تُغطي هذه الطرقات

حذرت مصالح الدرك الوطني، أصحاب المركبات، بخصوص تساقط الثلوج وتشكل الجليد بعدة طرقات مما تسبب في صعوبة في السير.

وحسب بيان لصفحة طريقي على فايسبوك، التابعة لمصالح الدرك الوطني، فقد تم تسجيل، صبيحة اليوم الجمعة، صعوبة في السير بالطريق الوطني رقم 20 الرابط بين بلديتي أولاد إدريس وعين الزانة.

وكذا بالطريق الوطني رقم 82 الرابط بين بلديتي أولاد إدريس وبوحجار بولاية الطارف بسبب تساقط الثلوج، مع تشكل الجليد.

ويتواجد أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد إدريس بالمكان من أجل تنبيه مستعملي الطريق لتفادي خطر الإنزلاق.

وفي ولاية برج بوعريريج، تم تسجيل صعوبة في السير بالطريق الولائي رقم 42 الرابط بين بلديتي تقلعيت وغيلاسة، بسبب وجود الجليد مع تراكم الثلوج.

وتتواجد وحدات الدرك بالميدان في عين المكان، لتنبيه مستعملي الطريق وتقديم يد المساعدة للضرورة.

ودعت ذات المصالح، مستعملي الطريق، بتوخي الحيطة والحذر مع تجنب استعمال الفرامل قدر الإمكان لتجنب خطر الانزلاق