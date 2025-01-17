تنبيه باللون الأحمر.. أمطار جد غزيرة بداية من زوال اليوم

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 50 ملم محليا، على عدة ولايات، بداية من زوال اليوم الجمعة.

وحسب ذات النشرية، تم رفع مستوى التنبيه إلى الدرجة الثالثة باللون الأحمر.

وسيكون تساقط الأمطار بداية من الساعة الواحدة بعد زوال اليوم الجمعة، ليستمر إلى غاية الساعة الثامنة مساء.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية، في كل من الطارف، عنابة وقالمة.

فيما أفادت نشرية خاصة ثانية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة محليا، حيث ستتعدى كمية الأمطار المرتقبة الـ60 ملم.

وحسب ذات النشرية، سيكون تساقط الأمطار بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة. ليستمر إلى غاية الساعة السادسة من فجر يوم غد السبت.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من سكيكدة، جيجل وبجاية.

هذا وأفادت نشرية خاصة أخرى، بتساقط أمطار رعدية غزيرة محليا، بكميات تتعدى 60 ملم.

وحسب ذات النشرية، سيكون تساقط الأمطار بداية من الساعة السادسة من فجر السبت، ليستمر إلى غاية الساعة السادسة مساء.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من تيزي وزو، وبومرداس، والعاصمة، تيبازة والبليدة.