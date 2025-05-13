تنبيه باللون البرتقالي.. أمطار غزيرة على هذه الولايات حتى الخميس

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، في تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي، بتساقط أمطار جد غزيرة، قد تتجاوز الـ90 ملم محليا، على عدة ولايات.

وحسب النشرية الأولى، ستعرف عدة ولايات، تساقط أمطار بكميات تتراوح بين 20 ملم و40 ملم. بداية من فجر يوم غد الأربعاء، على الساعة السادسة صباحا، لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية، في كل من سيدي بلعباس، وسعيدة، وتيارت، ومعسكر، غليزان، ومستغانم.

فيما أفادت نشرية ثانية، بتساقط أمطار بكميات تتراوح بين 40 ملم و60 ملم وتصل أو تتجاوز 90 ملم محليا، على عدة ولايات. بداية من يوم غد الأربعاء على الساعة التاسعة صباحا. لتستمر إلى غاية يوم الخميس، على الساعة الثالثة بعد الزوال.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من تيسمسيلت، والشلف، والمدية، والبليدة. وعين الدفلى، وتيبازة، والجزائر، وبومرداس، تيزي وزو، والبويرة.

وأفادت نشرية خاصة ثالثة، بتساقط أمطار بكميات تتراوح بين 20 ملم و40 ملم وتصل أو تتجاوز 50 ملم محليا. وذلك بداية من منتصف نهار يوم غد الأربعاء، لتستمر إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من الأغواط، والجلفة، والمسيلة.

كما أفادت نشرة خاصة رابعة، بتساقط أمطار بكميات تتراوح بين 40 ملم و60 ملم وتصل أو تتجاوز 90 ملم محليا. وذلك بداية من يوم غد الأربعاء، على الساعة الثالثة بعد الزوال. لتستمر إلى غاية يوم الخميس على الساعة الحادية عشر ليلا.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من برج بوعريريج، وسطيف، وبجاية، وجيجل، وسكيكدة، وعنابة. والطارف، وميلة، وقسنطينة، وقالمة، وسوق أهراس، باتنة، وأم البواقي.