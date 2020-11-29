تنبيه بحري: استمرار هبوب رياح قوية بسرعة تصل إلى 50 كلم/سا

وجّهت مصالح الأرصاد الجوية تنبيه بحري بإستمرار هبوب رياح قوية بسرعة تصل إلى 50 كلم/سا، وعلو أمواج يصل إلى 4 أمتار إلى غاية الساعة الـ6 من مساء اليوم الأحد.

وحسب التنبيه، فالسواحل المعنية بالتنبيه هي بوهارون والجزائر العاصمة ودلس وأزفون وبجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والقالة.

كما وجهت مصالح الأرصاد الجوية، تنبيها بحريا آخرا، بهبوب رياح قوية بسرعة تصل إلى 50 كلم في الساعة وعلو أمواج يصل إلى 4 أمتار، بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد لتستمر إلى فجر يوم غد الاثنين.

وتتمثل السواحل المعنية في تنس ومستغانم وأرزيو ووهران وبني صاف والغزوات ومرسى بن مهيدي.