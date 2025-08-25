تنبيه.. تساقط أمطار على هذه الولايات اليوم

أفاد تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار ورعود، على عدة ولايات من الوطن، اليوم الإثنين.

وحسب ذات التنبيه، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي كل من قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، المسيلة وبشار.

كما ستتشكل رعود على ولايات قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج والمسيلة.

وكذا ولايات بجاية، تيزي وزو، عين الدفلى، الشلف، غليزان، عين تموشنت وبشار.

وأفاد تنبيه آخر، صباح اليوم، بتساقط أمطار رعدية غزيرة في ولايات تبسة، أم البواقي، باتنة، خنشلة، معسكر، سعيدة. سيدي بلعباس، تلمسان، البيض، النعامة، تمنراست و برج باجي مختار.