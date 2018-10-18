تنبيه من استمرار الأمطار على المناطق الشرقية والغربية للبلاد

نبّهت مصلحة الأرصاد الجوية، من استمرار تساقط الأمطار على المناطق الشرقية والغربية للبلاد.

وحسب نشرية خاصة من ذات المصلحة، فإن الأمطار المرتقبة على المناطق الشرقية، ستكون ابتداء من صبيحة اليوم إلى منتصف النهار.

وأضافت أن الولايات المعنية هي:خنشلة، باتنة، سوق أهراس، سطيف، قسنطينة، أم البواقي، جيجل، سكيكدة عنابة، الطارف، تيزي وزو، ميلة.

أما المناطق الغربية فستشهد أمطار من ظهيرة اليوم الخميس، إلى غاية التاسعة ليلا.

وذكرت النشرية أن الولايات المعنية هي: النعامة، سيدي بلعباس، سعيدة، تلمسان، معسكر، عين تيموشنت، وهران، مستغانم.