تنبيه من استمرار تساقط الأمطار الغزيرة على هذه الولايات

حذرت مصالح الارصاد الجوية من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على المناطق الشرقية إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء.

وقالت مصالح الارصاد الجوية انالامطار المرتقبة سكون بكميات تتعدى 25ملم محليا.

واضافت ان الولايات المعنية أم البواقي قالمة قسنطينة باتنة بجاية برج بوعريريج تبسة الطارف جيجل خنشلة سوق أهراس سطيف ميلة سكيكدة و عنابة.

كما نبهت مصالح الارصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تتعدى 25ملم بداية من فجر يوم غد الاربعاء.

الامطار المرتقبية ستكون ولايات: الجزائر العاصمة البليدة البويرة بومرداس تيزي وزو و المدية.