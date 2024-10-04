تنبيه من المستوى الأول.. أمطار رعدية على 26 ولاية

حذرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية، اليوم الجمعة، من تساقط أمطار رعدية على العديد من ولايات الوطن.

وفي تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة أشار الديوان إلى أن بداية تساقط الأمطار. تكون من الساعة السادسة مساء إلى غاية التاسعة ليلا.

وأضاف المصدر ذاته أن الولايات المعنية هي الجزائر العاصمة، تيبازة، بومرادس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة. عنابة، الطارف، قالمة، قسنطينة، ميلة. سطيف، برج بوعريريج، ميلة، البويرة، المدية، عين الدفلى، المسيلة، باتنة، خنشلة، تبسة. بسكرة، الوادي، تقرت، ورقلة.