تنبيه من المستوى الثالث.. حرارة قياسية تتجاوز 49° اليوم وغدا!

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتسجيل طقس جد حار ودرجات حرارة قياسية، مع رفع التنبيه إلى المستوى الثالث حيث ستصل درجات الحرارة عبر عدة ولايات من الوطن إلى 49° يومي الخميس والجمعة.

وحذر تنبيه من المستوى الثالث من تسجيل طقس جد حار بدرجات حرارة تصل أو تتجاوز 48° محليا. نهار اليوم الخميس بداية من الساعة 09:00 وتستمر إلى غاية الساعة 18:00 مساء.

والولايات المعنية هي بجاية وجيجل.

كما أفاد تنبيه آخر كذلك من المستوى الثالث بتسجيل موجة حر بدرجات حرارة قياسية تصل أو تتجاوز 48° محليا. بداية من اليوم الخميس على الساعة 09:00 وتستمر إلى غاية الساعة 18:00 مساء. ويوم الجمعة بداية من الساعة 09:00 وتستمر إلى غاية الساعة 18:00 مساء.

وبخصوص الولايات المعنية فهي سكيكدة، عنابة الطارف وقالمة.

درجات حرارة تصل إلى 47° على 6 ولايات بينها العاصمة

هذا وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 45° و47° وقد تصل أو تتجاوز 48° محليا. اليوم الخميس وغدا الجمعة كذلك عبر ولايات غليزان، الشلف، عين الدفلى وقالمة.

وحسب تنبيه للمصالح نفسها، ستشهد ولايات عين تموشنت، وهران، مستغانم، تيبازة، الجزائر العاصمة وبومرداس. درجات حرارة تتراوح بين 39° و41° على جنوب الولايات اليوم الخميس وغدا الجمعة.

كما سيسجل بولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف درجات حرارة تتراوح بين 40° و44°. وقد تصل محليا إلى 46° و48° نهار اليوم وتستمر إلى غاية يوم غد الجمعة على الأقل.

وأفاد تنبيه آخر بتسجيل درجات حرارة تتراوح بين 44° و46° اليوم الخميس وتستمر إلى غاية يوم غد الجمعة على الأقل.

والولايات المعنية فهي: تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت،معسكر، المدية، البليدة، الجلفة. المسيلة، تيزي وزو، البويرة، سطيف، ميلة، برج بوعريريج، قسنطينة، سوق أهراس، باتنة، خنشلة، أم البواقي وتبسة.

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