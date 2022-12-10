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قناة النهار

تنبيه من هبوب رياح قوية على هذه المناطق

بقلم قناة النهار
تنبيه من هبوب رياح قوية على هذه المناطق
رياح قوية
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تنبيه من هبوب رياح قوية على هذه المناطق

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رابط دائم : https://nhar.tv/yZPxQ
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