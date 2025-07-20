تنبيه هام لحاملي البكالوريا الجدد

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، حاملي شهادة البكالوريا دورة جوان 2025 إلى استغلال البوابة الإلكترونية للطالب، التي تم إطلاقها لتسهيل عمليات التوجيه واختيار التخصصات والتسجيلات الجامعية.

وقال بداري في منشور عبر صفحته الرسمية على فايسيبوك:”أصدقائي الطلبة الجدد حاملي شهادة البكالوريا دورة جوان 2025، نضع بين أيديكم البوابة الإلكترونية للطالب، التي يمكن تحميلها بمسح رابط الاستجابة السريعة QR CODE المرفق في الصورة أو الرابط التالي :

https://play.google.com/store/apps/details…

وذكّر الوزير في منشوره بالميزات الأساسية للبوابة الإلكترونية للطالب، والتي جاءت كالآتي:

-توجيهكم: توفر البوابة منشورًا وزاريًا تفاعليًا لتوجيه حاملي شهادة البكالوريا، مع إمكانية الاطلاع على التخصصات الجامعية وشروط الالتحاق بها.

-العراف الخوارزمي: أداة ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة الطلاب في اختيار التخصصات بناءً على نتائجهم.

-تكوين مهن: توفر معلومات حول المهن والكفاءات التي تتناسب مع كل تخصص جامعي.

-التسجيلات الأولية: تُتيح للطلاب إجراء التسجيل الأولي في الفترة من 22 جويلية 2025 إلى 26 جويلية 2025.

-التسجيلات النهائية: تتم إلكترونيًا بنسبة 100% من 10 أوت 2025 إلى 15 أوت 2025.

-رزنامة التسجيلات: توفر قائمة بأهم تواريخ التسجيلات الجامعية.

-الخدمات الجامعية: يمكن للطلاب تقديم طلبات للاستفادة من خدمات الديوان الوطني للخدمات الجامعية مثل الإيواء والإطعام.

-الديوان الوطني للخدمات الجامعية يرحب بالطلاب الجدد ويدعوهم لاستغلال هذه الخدمات الرقمية لتسهيل عملية تسجيلهم وضمان بداية قوية لمسيرتهم الجامعية.