تنبيه هام لمستعملي الطريق السيار عبر نفقي الحمدانية

أعلنت الجزائرية للطرق السيارة، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل انقطاع في التيار الكهربائي العمومي تسبب في توقف نظام الإنارة داخل نفقي الحمدانية على الطريق السيار شمال-جنوب (A1) بولاية البليدة، داعية مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء العبور.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أن الأمر يتعلق بنفق الحمدانية (T1) في النصف الجنوبي، ونفق الحمدانية (T2) في النصف الشمالي، حيث يشهدان انقطاعًا في الإنارة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي العمومي.

ودعت الجزائرية للطرق السيارة السائقين إلى تخفيض السرعة، وتشغيل أضواء المركبات، واحترام مسافة الأمان عند المرور عبر النفقين، ضمانًا لسلامتهم وسلامة باقي مستعملي الطريق.

وأكدت المؤسسة أن الفرق التقنية متواجدة بعين المكان ومجندة بالكامل للتدخل، من أجل إعادة التزويد بالتيار الكهربائي واسترجاع الإنارة في أقرب الآجال.