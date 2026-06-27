تنبيه هام من بريد الجزائر

حذرت مؤسسة بريد الجزائر، من تلقي اتصال أو رسالة مشبوهة تطلب مشاركة معلوماتكم البنكية أو رموز التحقق “OTP”.

ودعت المؤسسة، في حالة تلقي اتصالات مشبوهة، قطع الاتصال فورًا وعدم مواصلة التفاعل.

وفي حالة ما قمتم بمشاركة رمز OTP، يجب تغيير الرمز السري لتطبيق بريدي موب مباشرة لحماية الحساب.

وإذا تمكّن المحتال من الولوج إلى حساب بريدي موب الخاص بالزبون قبل تغيير الرمز السري. يجب فورًا إيقاف خدمة التطبيق وخدمة الدفع عبر الإنترنت عبر الشباك الآلي.

كما يمكن التواصل مع مركز الاتصال 1530 لإيقاف خدمة البطاقة النقدية واتخاذ الإجراءات اللازمة.