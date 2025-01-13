تنبيه.. هذه الطرقات مُغلقة بسبب تراكم الثلوج

كشفت مصالح الدرك الوطني، عن الطرق المقطوعة بسبب تراكم الثلوج، إلى غاية الساعة الثالثة والربع من زوال اليوم الإثنين.

وحسب صفحة “طريقي” على فايسبوك، التابعة لمصالح الدرك الوطني، فإن الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقتي تيكجدة في البويرة، مغلق.

كما أن الطريق الوطني رقم 30، في شطره الرابط بين بلدية الصهاريج بالبويرة وواسيف، بتيزي وزو، مغلق. بالضبط على مستوى منطقة تيزي نيكولان ببلدية الصهاريج.

وكذا الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى كول تيروردة ببلدية أغبالو.

وفي ولاية تيزي وزو، فإن الطريق الوطني رقم 33، مغلوق، في شطره الرابط بين بلدية بومهدي ومنطقة أسول.

كما أن الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، مغلق. بالضبط على مستوى فج تيروردة ببلدية إفرحونان.

بالإضافة إلى الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة تيزي نيكولال ببلدية إيبودرارن.

والطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي تيزي وزو وبجاية، بالضبط على مستوى فج شلاطة ببلدية إليلتن، في تيزي وزو.

وكذا الطريق الولائي رقم 251 الرابط بين ولايتي تيزي وزو وبجاية، بالضبط على مستوى منطقة شلاطة ببلدية بني زيكي بتيزي وزو.

وفي ولاية بجاية، فإن الطريق الوطني رقم 26أ الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو، مُغلق على مستوى فج شلاطة ببلدية شلاطة.

وأضافت مصالح الدرك الوطني، أن باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور. ونصحت مُستعملي الطريق بتوخي الحيطة والحذر.