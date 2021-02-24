تنتجه شركة ساينوفارم ..اللقاح الصيني يصل الجزائر اليوم وهذه مميزاته

كشفت صفارة الصين لدى الجزائر، اليوم الأربعاء، أن اللقاحات التي تبرعت بها الى الجزائر، ستصل اليوم.

وقد قررت الحكومة الصينية التبرع بـ 200 ألف جرعة كهبة الذي تنتجه شركة سينوفارم الصينية.

للإشارة، منذ تفشي الوباء ساعدت الصين والجزائر بعضهما البعض وتضامنتا في مواجهة الصعوبات.

وقد أصبح البلدان نموذجًا للتوحد والتعاون لمكافحة الوباء في المجتمع الدولي.

وكانت الجزائر من أوائل الدول التي قدمت المساعدة الطبية الطارئة للصين.

كما وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة تضامن وتعزية بشأن الوباء إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وكرد للجميل، تبرعت الحكومة الصينية والسفارة والشركات والجاليات الصينية في الجزائر بكمية كبيرة من الأقنعة الواقية والكواشف وأجهزة التنفس الاصطناعية.

وأرسلت الحكومة الصينية فريق الخبراء الطبيين لمكافحة الوباء إلى الجزائر مما قدم المساهمة الصينية في حرب الجزائر ضد الوباء.

تعرف على لقاح ساينوفارم

ساينوفارم شركة أدوية مملوكة للصين أنتجت لقاحين من بين خمس لقاحات صينية ضد فيروس كورونا.

ووصلت اللقاحات الصينية الخمسة إلى المراحل النهائية من التجارب السريرية -شأنها شأن اللقاحات الأخرى حول العالم.

وساينوفارم واحدة من شركتي الأدوية الرئيسيتين في الصين، والأخرى الأكبر هي شركة ساينوفاك.

وأنتجت كل منهما لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا يقوم على الوسيلة التقليدية في إنتاج الأمصال.

ويعد لقاح ساينوفارم لقاحا معطلا مضادا لفيروس كورونا، يعني أنه لا يتطلب الحفظ في درجة حرارة شديدة الانخفاض.

ويعمل لقاح سينوفارم عن طريق دفع الجهاز المناعي للإنسان لصنع أجسام مضادة لفيروس كورونا.

وبمجرد التطعيم بلقاح سينوفارم، تنتج الخلايا المناعية أجساما مضادة تستهدف “بروتين سبايك”، مما يمنع الفيروس من دخول الخلايا.

وقد تمنع أنواع أخرى من الأجسام المضادة الفيروس بوسائل أخرى.

وأظهرت التجارب السريرية لشركة سينوفارم أن لقاحها يمكن يحمي الناس من الإصابة بفيروس كورونا.