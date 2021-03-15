تنحية اللّواء غريس وتعيين اللواء محمد الصالح بن بيشة أمينا عاما لوزارة الدفاع الوطني بالنيابة

أشرف الفريق السعيد شنڨريحة، اليوم على مراسيم تنصيب اللواء محمد الصالح بن بيشة، أمينا عاما لوزارة الدفاع الوطني بالنيابة.

وحسب بيان وزارة الدفاع فإن مراسيم التنصيب جرت بمقر الوزارة ووفقا للمرسوم الرئاسي، المؤرخ في 11 مارس 2021.

أين قام الفريق بإسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني بتنصيب اللّواء محمد الصالح بن بيشة.

وجاء تنصيب الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني بالنيابة، خلفا للّواء عبد الحميد غريس.

وخلال التنصيب اسدى الفريق شنقريحة لإطارات الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني، جملة من التعليمات والتوجيهات.

وهذا بغية لمواصلة الجهود في خدمة الجزائر وحماية لمصالحها العليا، يضيف بيان الوزارة

كما حث الفريق شنڨريحة على الالتزام الكامل والوافي بالقيام بالمهام المنوطة، بكل الصرامة اللازمة والمثابرة الضرورية.

حضر مراسم التنصيب رؤساء الدوائر، والمراقب العام للجيش، والمدراء ورؤساء المصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي.

هذا وشغل اللّواء محمد الصالح بن بيشة منصب مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني ليتم تنحيته جويلية 2020 وتم تعيين مكانه اللواء عيسى حمادي .

كما تقلد منصب منصب مدير مدير المستخدمين والموارد البشرية بوزارة الدفاع الوطني