تنخفض إلى -5 درجة..موجة برد شديدة في هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من موجة برد شديدة بدرجات حرارة جد منخفضة، على العديد من ولايات الوطن.

وأشارت المصلحة ذاتها في تنبيه لها من المستوى الأول إلى أن الولايات المعنية بموجة البرد، هي كل من جنوب تلمسان، النعامة. شمال البيض، شمال الأغواط، شمال الجلفة، باتنة، شمال خنشلة.

كما افادت النشرية خاصة باللون البرتقالي، إلى درجة الحرارة القصوى في الولايات المذكورة، تتراوح بين 4° و 6°. أما درجة الحرارة الدنيا فتنخفض إلى حوالي -5°. وهذا طيلة اليوم الخميس.

