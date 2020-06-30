تندوف.. أرضية لوجستية للتبريد بطاقة 5 آلاف متر مكعب

تفقد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء بتندوف، مشروع يتعلق بإنجاز أرضية لوجستية للتبريد بطاقة إستعاب تقدر بـ 5 آلاف متر مكعب.

كما تفقد الوزير الأول أيضا مشروع إنجاز قطب ثقافي بحي تندوف لطفي، بالإضافة إلى تفقده لمشروع إنجاز مركب مائي لتزويد منطقة الظل حي الحكمة بالولاية بالمياه الصالحة للشرب.

حيث أكد جراد أن القطب الثقافي إنجاز عظيم تحتاج إليه الولاية مؤكدا أنه”سيتابع المشروع إلى غاية إستكماله”.

كما تفقد جراد أيضا مشروع مخازن التبريد واكد أن مرافقة مشروع هذا المجمع “سيساهم في إستراتجية الدولة في ضبط المنتوجات الدولية، ومرافقة الفلاحين والرفع من قدرات التخزين”.

كما ألح الوزير الأول في ذات السياق على “عزم الدولة في تشجيع الإستثمار ودعم الصناعة التحويلية”.