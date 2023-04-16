تندوف: إجراءات لتحسين خدمة توزيع الكهرباء هذا الصيف

سخرت مديرية توزيع الكهرباء والغاز في تندوف، كل امكانياتها المادية والبشرية والتقنية من أجل تحسين الخدمة العمومية لتوزيع الكهرباء خلال صائفة 2023 والذي سيمس أكثر من 24600 زبون.

وانطلقت مصالح مديرية التوزيع تندوف، في عملية واسعة على مستوى البلديتين منذ شهر جانفي. وذلك قصد انجاز برامجها الذاتي من أجل تطوير وتحسين الخدمة العمومية المقدمة لزبائنها وذلك تحضيرا لفصل الصيف.

وبلغت ذروة استهلاك الكهرباء للسنة الماضية 87 ميغاواط في حين يتوقع أن تبلغ خلال صائفة 2023 حوالي 95 ميغاواط.

وتمثلت العملية في انجاز 5 محولات باستطاعة 400 كلفولط أمبير على مستوى 3 أحياء.

كما تم كذلك انجاز خطين أرضيين ضغط متوسط بطول 5.500 كلم. وذلك قصد تخفيف الضغط عن الخطوط الممولة لأحياء النهظة والمستقل وتندوف لطفي.

اضافة إلى انجاز خط كهربائي بطول 51 كلم يربط بين بلديتي تندوف وأم العسل بطول اجمالي للشبكة والمقدر بـ67 كلم.

كما تم استبدال التجهيزات الداخلية لثلاث محولات كهربائية أخرى. وكذا هيكلة شبكة الضغط الهوائي المتوسط بحاسي عبد الله ببلدية تندوف.

ومن جهة أخرى، وفي إطار برنامج الصيانة السنوي الذي تقوم به سونلغاز التوزيع عبر كامل ولايات الوطن. قامت مديرية التوزيع تندوف من جهتها بصيانة 400 كلم من الشبكة الكهربائية.