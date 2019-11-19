تندوف.. إيقاف شاب إستعمل الذهب لإغراء رواد “الفايسبوك”

تمكنت مصالح الأمن ولاية تندوف من القبض على شاب إستعمل حسابه على “الفايسبوك” للنصب والإحتيال على رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

ونقلت المديرية العامة للأمن الوطني، أنّ العملية تمت بتعاون الفرقة الإقتصادية والمالية بالتنسيق التقني مع فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية التابعتين للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تندوف.

حيث كشفت العملية عن هوية صاحب حساب بموقع التواصل الإجتماعي، بالغ من العمر 28 سنة، ينصب ويحتال على رواد الموقع، بإدعائه أنّه يبيع ذهب يقدر بـ500 غ بثمن مغري.

تم خلالها حجز مبلغ يقدر بـ180.000 دج، بعد إستفاء إجراءات التحقيق قامت عناصر الفرق المختصة بتقديم المتورط صاحب الحساب أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الولاية.