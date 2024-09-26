تندوف: الإطاحة بشبكة هَرّبت 430 محركاً مستعملاً و 618 قطعة غيار

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية تندوف، من الإطاحة بشبكة لتهريب المحركات وقطع الغيار المستعملة.

العملية جاءت إستغلالا لمعلومات واردة لأفراد فرقة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتندوف. مفادها عزم شبكة إجرامية تهريب شحنة كبيرة من المحركات وقطع الغيار المستعملة. بعد استصدار الإذن بالتفتيش ومداهمة الحظيرة محل المعلومة. تم العثور على ثلاث حاويات محمولة على مقطورات، مغطاة ظاهريا بنفايات حديدية.

وقامت مصالح الدرك بإزالة النفايات الحديدية، أين تم العثور على كمية معتبرة من المحركات وقطع الغيار المستعملة. حيث أسفرت العملية عن توقيف مالك الحظيرة بتهمة تهريب بضاعة أجنبية تتمثل في محركات السيارات. وقطع غيار مستعملة باستعمال وسيلة نقل وحجز 430 محرك مستعمل. بالإضافة كذلك إلى حجز 618 وحدة من قطع الغيار القديمة و المستعملة و 06 سيارات من علامات مختلفة وكذا جرار طريقي . و 03 مقطورات مع حاويات 02 رافعة شوكية.

أين سيتم تقديم الموقوف أمام الجهات القضائية بعد الانتهاء من التحقيق.