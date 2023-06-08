تندوف: الإطاحة بشبكة وحجز 14250 قرص مهلوس

تمكنت عناصر الضبطية لفرقة البحث والتدخل BRI بتندوف، في عمليتين متتاليتين نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف شخصين أحدهما خمسيني والآخر أربعيني. يحترفان الإتجار و الترويج للمخدرات بشتى أنواعها داخل أحياء المدينة وتهريبها خارج الولاية.

كما تمكنت ذات المصالح من ضبط بحوزة الخمسيني المدعو “ب م ع” داخل مركبته السياحية 4950 كبسولة. ليتم مباشرة إستصدار إذن بالتفتيش لمسكن المعني بعد التنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة تندوف. ليتم حجز 54 علبة تحتوي على 8100 كبسولة من المؤثرات العقلية بريقابالين 300 ملغ من صنع أجنبي بمجموع ماتم حجزه 13050 كبسولة.

أما الشخص الأربعيني المدعو “ي م أ” هو كذلك بعد ترصد تحركاته و تسطير خطة محكمة تم توقيفه على متن مركبته بعد المراقبة الإدارية والأمنية. تم العثور على 08 علب من المؤثرات العقلية بريقابالين 300 ملغ من صنع أجنبي تحتوي على 1200 كبسولة. و 37 قرص إكستازي أزرق اللون كانت مخبأة بإحكام داخل علبة كرطونية بالصندوق الخلفي للمركبة.

وبلغ مجموع ماتم حجزه من هاته السموم 14250 كبسولة من نوع بريقابالين 300 ملغ. بالإضافة كذلك إلى كمية من المخدرات الصلبة عبارة عن 37 قرص من نوع إكستازي. مع حجز المركبتين السياحيتين كونهما تستعملان كوسيلة نقل هاته السموم.

وبعد إتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم كمشتبه فيهم. تم تقديمهم أمام الجهات القضائية لدى محكمة تندوف. حيث صدر في حقهما أمر إيداع المؤسسة العقابية.

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