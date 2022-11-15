تندوف: الإطاحة بشخص محتال يبيع ذهب مغشوش عبر الفايسبوك

تمكنت فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية بأمن ولاية تندوف من الإطاحة بشخص يبلغ من العمر 24 سنة كان يقوم بالنصب على الأشخاص باستعمال صفحته على الفيس بوك.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن المشتبه فيه كان يدعي بيع الذهب الخام لضحاياه. وإيهامهم أنه ذهب خالص وهو مجرد قطع من النحاس.

كما تم على إثر ذلك فتح تحقيق من طرف ذات الفرقة، بعدما تقدم أحد الضحايا بشكوى. حيث تمكنت عناصر الضبطية القضائية من الإطاحة بالمشتبه به متلبسا وبحوزته قطعتين معدنيتين من المعدن الأصفر.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تندوف بموجب ملف إجراء قضائي. أين صدر في حقه عقوبة 03 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة المحجوزات. بالإضافة كذلك إلى غرامة مالية قدرها 100.000 دج مع تعويض مالي لصالح الضحية قدرها بـ 66000 دج.