تندوف: الإطاحة بشخص وحجز 28500 قرص مهلوس

تمكنت عناصر الضبطية لفرقة البحث والتدخل BRI بتندوف، رفقة عناصر مفتشية أقسام الجمارك في عملية نوعية نهاية الأسبوع المنصرم من حجز كمية معتبرة من المهلوسات.

العملية جاءت من خلال التنسيق و التحري المشترك ، تم ترصد مشتبه فيهم وفق خطة مسطرة محكمة. مكنت من توقيف شخص يحاول نقل أو ترويج علبتين كرطون من الحجم الكبير. تحتوي على 28500 كبسولة من نوع بريقابلين 300 ملغ صنع أجنبي.

بعد إتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حقه، سيتم تقديمه المدعوا “ع ع” صاحب 38 سنة أمام النيابة المختصة إقليميا .