تندوف.. الدرك الوطني يحجز 9 آلاف قرص مهلوس ويوقف 3 أشخاص

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية تندوف، اليوم الأربعاء، من حجز 9 آلاف (9000) قرص مهلوس، وتوقيف 3 أشخاص، وذلك مواصلةً لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها.

وبحسب بيان للمصالح ذاتها، فإن العملية بدأت أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاسي خبي، بدورية مشتركة رفقة أفراد فرقة الجمارك متعددة المهام بحاسي خبي.

إذ تم وضع نقطة مراقبة وتفتيش على مستوى الطريق الوطني رقم 50 الرابط بين ولايتي تندوف وبني عباس. وبعد توقيف مركبة سياحية وتفتيشها تفتيشا دقيقا، تم ضبط 9000 كبسولة من المؤثرات العقلية نوع بريغابالين 300 ملغ كانت مخبأة بإحكام.

وأسفرت العملية عن توقيف 3 أشخاص، حجز مركبة سياحية، ميزان إلكتروني دقيق وهواتف نقالة.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.