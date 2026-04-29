تندوف.. الشروع في تسليم جوازات السفر البيومترية ودفتر الحاج غدا الخميس

أعلنت مديرية التقنيين والشؤون العامة لولاية تندوف، اليوم الأربعاء، عن الشروع في تسليم جوازات السفر البيومترية وكذا دفتر الحاج للمعنيين ابتداء من يوم غد الخميس 30 أفريل 2026، على مستوى مقر مديرية التقنين والشؤون العامة مكتب الحج بالولاية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استكمال الإجراءات التنظيمية لموسم حج 1447هـ / 2026م. لاسيما عملية تسليم وثائق الحج، وعليه يمكن للحجاج أو من ينوب عنهم التقرب من مصالح المديرية قصد استلام هذه الوثائق.

