تندوف.. انطلاق انجاز مشروع نظام التزويد بالمياه بالمعبر الحدودي

أشرف والي ولاية تندوف، دحو مصطفى ، اليوم السبت، على إعطاء اشارة انطلاق انجاز مشروع نظام التزويد بالمياه الصالحة للشرب بالمعبر الحدودي الجزائري – الموريتاني مصطفى بن بولعيد.

وأوضحت الولاية عبر صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك، أن هذه الخطوة جاءت في اطار المتابعة المستمرة لمختلف المشاريع التنموية.

وكان الوالي مرفوقا برئيس المجلس الشعبي الولائي وبحضور أعضاء اللجنة الأمنية، نواب البرلمان بغرفتيه. الكاتب العام للولاية، المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، والمدراء التنفيذيون المعنيون بالمشروع وعضوة المرصد الوطني للمجتمع المدني.

يشار أن هذا المشروع يعد صرحا اقتصاديا هاما ، و لما له من أثر كبير على التنمية المحلية والوطنية.

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