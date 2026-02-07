تندوف تخرج من العزلة .. ولا دعم للأثرياء

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد اليوم أن المواطن في تندوف بدأ حقا يشعر بأنه في منطقة غير معزولة مثله مثل باقي الولايات.

وخلال اللقاء الإعلامي الدوري كشف رئيس الجمهورية أنه ستكون هناك إجراءات لفرض العدالة الاجتماعية الحقيقية في الاستفادة من دعم المواد الاستهلاكية.

وتابع رئيس الجمهورية في السياق ذاته أنه من يجني 100 مليون شهريا لا يمكنه أن يستفيد من الدعم الاجتماعي مثله مثل المواطن البسيط.

صرح رئيس الجمهورية أنه حاليا نحن متجهون في سياسة التوعية بأهمية تفادي التبذير بعدها سيتم توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين تدريجيا.

وأما بخصوص الرقمنة قال رئيس الجمهورية أنه “بفضل الرقمنة يمكننا اليوم معرفة كثير من الأمور التي لم تكن ظاهرة من قبل”.

وأضاف في السياق ذاته أن الرقمنة ستمكننا من معرفة المستويات المعيشية الحقيقية للجزائريين.. الموظف هو الذي يسدد ضرائبه الحقيقية 100 بالمئة وأحيانا يسدد ضرائب أكثر من أصحاب المال.

وأكد رئيس الجمهورية أنه في نهاية 2026 سيكون كل شيء خاضع للرقمنة.. وسنفرض بفضلها العدالة الضريبية.

كما صرح رئيس الجمهورية ” عملنا بنسبة ألف بالمئة للحفاظ على القدرة الشرائية وألغينا الضرائب على أصحاب الدخل أقل من 30 ألف دينار بالإضافة إلى الزيادات في الأجور”.