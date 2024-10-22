تندوف: تفكيك شبكتين إجراميتين وحجز 28 ألف قرص مهلوس

تمكن أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بتندوف، من تفكيك شبكتين إجراميتين، تقومان بجناية التهريب على أعلى درجة من الخطورة، وحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب بيان لذات المصلحة، أسفرت العمليتان، عن توقيف 5 أشخاص وحجز 28216 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ.

بالإضافة إلى 48 قرص مهلوس نوع إكستازي، و65 غ من الكيف المعالج. وميزان إلكتروني دقيق يستعمل لأغراض إجرامية.

وكذ مبلغ مالي قدره 96000 دج من عائدات الإجرام، ومركبة تجارية وجرار طريقي.

هذا وسيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية بعد الانتهاء من التحقيق.