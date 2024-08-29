تندوف: تفكيك عده شبكات إجرامية تقوم بتهريب الكوكايين

تمكن أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بتندوف، في عمليات متفرقة، من تفكيك عده شبكات إجرامية تقوم بتهريب مخدرات صلبة (كوكايين) وحيازة مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة، قصد البيع وإصدار أو توزيع أوبيع أو إدخال نقود مزورة إلى الإقليم الوطني.

هذه العمليات مكنت من توقيف 6 أشخاص، ضبط أكثر من 4350 قرصا مهلوسا (نوع بريقابالين 300 ملغ)، 6.5 غرام من الكوكايين، 15 غرام مخدرات (كيف معالج)، بالإضافة إلى مبلغ مالي من العملة الوطنية المزورة قدره 18 مليون سنتيم من فئة 2000 دينار، مبلغ مالي قدره 68 مليون سنتيم من عائدات الإجرام.

وسيتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تندوف بعد الانتهاء من التحقيق.