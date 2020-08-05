تندوف: توقيف المتورطون في قضایا سرقة عديدة بالولاية

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثاني التابع لأمن ولایة تندوف، ثاني أیام عید الأضحى من الإطاحة بالمشتبه فيهم في قضايا سرقة بالولاية.

العملية جاءت على إثر دوریات من طرف أفراد الأمن الحضري الثاني وتحلیه بثقافة التبلیغ عن المجرمین المطلوبین و المعروفین لدى مصالح الشرطة، تم وضع خطة محكمة لغرض الإطاحة بالمشتبه ضلوعھما في قضایا سرقة وإعتداءات بقطاع الإختصاص لیتم توقیفھما والقبض علیھما.

وبعد التحقیق المفتوح من طرف مصالح الأمن الحضري الثاني تبین أنھما متورطین في جرائم سرقة حدیثة بقطاع الإختصاص ويتعلق الامر بشخصين أحدهما يبلغ 19 سنة والاخر قاصر .

ليتم تقدیم المشتبه فیھما أمام وكیل الجمھوریة لدى محكمة تندوف، حیث صدر في حق احدهما 18 شھرا حبسا نافذا مع الإیداع و غرامة مالیة قدرھا 100.000 دينار ، بشأن قضیة تكوین جمعیة أشرار لغرض إرتكاب جنایات السرقة بتوافر ظروف اللیل ، التعدد ، الإعتداء و الكسر ، لیتم كذلك إیداع القاصر مؤسسة إعادة التربیة.