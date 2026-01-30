تندوف.. توقيف شخصين وحجز كوكايين و3874 قرص مهلوس

تمكنت المصالح العملياتية لأمن ولاية تندوف ممثلة في فرقة البحث والتدخل BRI، والأمن الحضري الثالث، في عمليتين متفرقتين بحر الأسبوع المنصرم، من توقيف شخصين يحترفان ترويج المخدرات.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تم خلال العمليتين، حجز إجمالي 3874 كبسولة وأقراص مهلوسة من مختلف الأنواع. وكميات متفاوتة من الكوكايين والكيف المعالج. ومركبة ومبالغ مالية من عائدات البيع والترويج.

ونفذت العملية الأولى، فرقة البحث والتدخل تمت عقب إستغلال معلومات من طرف عناصر المصلحة. مفادها إستغلال شخص مسكنه لتخزين وترويج المؤثرات العقلية.

أين تم وضع خطة ميدانية محكمة تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا أفضت إلى تفتيش المسكن. وحجز كمية معتبرة قدرت بـ 2550 كبسولة بريغابالين 300 ملغ.

فيما نفذ العملية الثانية، عناصر الأمن الحضري الثالث، تمكنوا من خلالها من حجز إجمالي 1324 قرص مهلوس. و06 غرامات من المخدرات الصلبة (كوكايين)، و 8.73 غ من الكيف المعالج.

بالإضافة إلى حجز مركبة سياحية تستعمل كوسيلة نقل، مع مبلغ مالي يعتبر من عائدات البيع والترويج.

هذا وتم إنجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهما أحيلا بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.