تندوف: توقيف شخصين يتاجران بمادة الزئبق

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تندوف من توقيف شخصين أجنبيين.

وحسب بيان لذات المصالح بولاية تندوف، فإن الشخصين من مواليد 2001 و2002 وجنسيتين أجنبيتين.

وأضاف البيان، أنه بعد إستيفاء الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المعنيان أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة تندوف.

وقد صدر في حقهما أمر إيداع رهن الحبس بالمؤسسة الوقائية بتندوف ضدهما ، كونهما متورطان في قضية التهريب.

كما وجهت لهما تهمة الحيازة من أجل الإتجار بمواد كيميائية خطيرة و سامة (الزئبق الأبيض ما يقارب وزنها 1045.51غ) و نقلها بدون رخصة.